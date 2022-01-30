在全球爆發晶片荒之際，英特爾雄心勃勃投資設廠，除了上周宣布將砸200億美元在俄亥俄州蓋新廠，先前也強調，將斥資800億歐元（約台幣2.48兆元）在歐洲設廠，並專注於研發2奈米或更小的晶片，跟目前生產3奈米晶片的亞洲製造商競爭，擺明衝著台積電、三星而來。對此，歐洲智庫打臉，認為英特爾無法生產最先進晶片，因為已錯過邁向新一代半導體的黃金時機。

法媒Euractiv報導，據諮詢公司 Kearney研究顯示，未來幾年歐洲對先進半導體需求將迅速成長，估從目前的19%到2030年暴增至43%。同時，對半導體整體需求也將超過1倍。

在半導體領域領先數十年的英特爾，已將晶圓代工市占率拱手讓給亞洲競爭對手，直到新任執行長季辛格（Pat Gelsinger）上台，才企圖迎頭趕上台積電和三星，因此積極在美國和歐洲展開擴廠計畫，盼能收復流失的市場版圖。

事實上，季辛格日前坦言，過去英特爾都是龍頭，現在卻被台積電、三星超越，「是因為我們太傲慢與自大了」。

在半導體供應瓶頸未緩解的情形下，英特爾打算投入800億歐元在歐洲生產先進製程晶片。英特爾德國負責人 Christin Eisenschmid受訪時透露，將在歐洲

生產2奈米或推進更小的晶片。

英特爾將2奈米作為擴大歐洲生產能力的重要關鍵，以避免未來在先進技術競爭中落後。

不過，歐洲智庫Bruegel研究員Niclas Poitiers認為，目前英特爾無法生產最先進的晶片，除了錯過邁向新一代半導體的黃金時機，並質疑英特爾無法在短時間內完成規畫中的生產設施。

英特爾上周宣布將砸200 億美元在俄亥俄州建蓋兩座晶圓廠，2025年開始營運。而當地政府表示，將向英特爾提供21億美元的激勵措施，其中包括減稅、補貼和基礎設施等，是近年俄亥俄州給知名企業最大手筆的優惠方案。

據研調機構TrendForce數據，全球晶圓代工市占率以台積電的53.1%穩坐龍頭，三星以17.1%居次，聯電以7.3%位居第三，格芯以6.1%排名第四，第五名則是中芯的5%。