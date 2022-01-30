翊萱從小家中就重視過年傳統，特別是年菜，每到農曆年，廚房就無時不刻在運轉，她耳濡目染下，6歲就能包餃子、10歲獨立完成蝴蝶蝦。她爸媽擅長各種中式料理，尤其媽媽，每每在外吃到新菜色，回到家就能破解秘方，完美復刻出菜餚，翊萱也養成此習慣，吃到好料，就想著如何複製，她年節收到不少廠商提供的年菜試吃，她一邊大快朵頤，一邊笑稱自己因揣摩各家年菜，廚藝無形中精進不少。

翊萱家中年菜，在親友圈中頗有名聲，每年必端上桌的滷味、烏魚子、臘腸、春捲、素十錦、獅子頭等好料，都是親友口中的必吃清單。曾有朋友向她要食譜，但卻碰個軟釘子，翊萱解釋，是因為家中菜色無食譜，全都是長輩手把手口傳心法傳承，「舉例來說，我們家揉麵團沒有固定麵粉和水的比例，而是要揉到跟耳垂一樣軟才行，所以很難傳給外人」。

她從小在廚房幫忙打下手，久而久之竟也學會不少技能，她自豪說：「我很小就開始站進廚房，從揉麵團、洗菜開始，我記得6歲就能幫忙包餃子、揉蔥油餅。」她10歲那年，趁大人忙亂中，洗蝦、挑腸泥、切蝦身、裹粉、下鍋，默默端出一盤炸蝴蝶蝦，全家人飯後竟沒發現是她做的，讓她內心很有成就感，也埋下她日後愛下廚的種子。

翊萱稱自己家中很有過年氣氛，每年除夕前必定洗好澡、穿好新衣，然後就一路從初一吃到初五，領紅包的傳統也不能少，她不好意思透露：「我還沒結婚，所以長輩還是要包給我喔。」她每年會將領到的紅包袋放在枕頭套中，經年累月已累積厚厚一疊，她笑說：「有一次親友來家中作客，在房間聊天，不明就理拿起枕頭要靠背，一個大大力把紅包袋撒個滿地，嚇得我們哈哈大笑。」