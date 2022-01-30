疫情全台延燒，疫情指揮中心規定拍照、唱歌等都需戴口罩，但新北市雙溪高中校長葉俊士卻被爆料，1月20日舉辦歲末感恩餐會時，竟「脫罩」唱歌4分多鐘，還走下台與其他與會的民眾互動，新北市教育局已依違反《傳染病防治法》，對校長處3000元罰鍰，葉俊士也道歉坦承是不良示範。

葉俊士接受電訪回應，確實是不良示範，那天家長會幫校方辦感恩活動，強調當天有依相關防疫規範，在場同仁都有打過2劑疫苗，沒打2劑疫苗進場前也有做PCR篩檢證，他當天除吃飯外都有戴口罩，後因臨時被叫上台唱歌，忘戴口罩真的有所疏失，認為現階段是防疫最重要時間，再度坦承是不好示範，本就應接受懲處。

教育局表示，經瞭解，該校校長未依防疫規定佩戴口罩，教育局已依《傳染病防治法》第70條第1項規定，處3000元罰鍰。

教育局強調，維護親師生健康為第一要務，將再次嚴正要求各級學校務必遵守防疫相關規定，共同落實防疫責任，確保師生平安健康。