俄羅斯與烏克蘭邊境軍事緊繃、美國擬部署8500名美軍進駐東歐協防北約等因素影響，國際油價持續攀高。中油宣布，除油價平穩雙機制外，加碼春節物價穩定措施，汽、柴油各吸收0.7元及2.3元，國內汽、柴油價格均不調整。台塑化基於公平競爭原則，跟進相同調整方案。

中油表示，參考零售價格仍維持92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升26.5元。

中油本周浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲0.97美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.114元，國內油價依公式計算漲幅為1.23%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.7元及2.3元。

中油指出，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）並啟動油價平穩措施，汽、柴油每公升各共吸收0.5元及1.9元。另為配合政府春節期間物價穩定政策及減輕民眾負擔，國內汽、柴油依「上漲不調、下跌調」的原則辦理，汽、柴油各再加碼吸收0.2元及0.4元，合計汽、柴油各共吸收0.7元及2.3元。汽、柴油不予調漲，2月14日起則恢復機制調整。