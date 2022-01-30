桃園30日新增8例本土案例，主要來自4條傳播鏈，包括西堤1例、亞旭2例、以及八德錢都涮涮鍋衍生5例，其中吃鍋阿嬤媳婦案18634開的自營式美甲美睫工作坊，再增4顧客染疫，加上企業快篩被揪出的案18677，總共已有5顧客確診。

鄭文燦說，桃園30日新增8位本土個案，其中2人是居隔期滿採檢確診，6人是居隔中採檢確診，比較沒有社區風險。其中亞旭電腦群聚案新增2人，16日曾跟亞旭確診員工案18299一起在餐廳同桌用餐者（案18849），居隔期滿採檢確診，Ct值35.1，另外亞旭確診員工18488的丈夫（18862）23日匡列，二採陰轉陽確診。亞旭群聚事件經過指揮中心個案增減達130位，該群聚感染事件收斂中，會持續監控。

西堤餐廳員工衍生的仁寶電子職場感染，當時因情侶檔確診，對全公司1595位員工全部採檢，揪出仁寶第三個確診者案17972，其友人（案18826）居隔期滿採檢陽姓，Ct值29.45，如果沒有普篩採檢，就找不出這個確診者，有可能形成另個傳播鏈。

另外加貝爾幼兒園跟錢都涮涮鍋衍生的群聚又增5例，其中4例為越南籍自營美甲工作坊案18677的顧客染疫，3越南籍女性（案18825、18852、18851）一起去美甲工作坊，同行同職場本國籍友人（案18853）共4人染疫，加上企業快篩被揪出陪同的案18825一起前往的越籍移工案18677，該美甲工作坊已釀「1＋4」顧客染疫。另外加貝爾幼兒園染疫幼童案18530的阿公（案18850）也在居隔中採檢確診，屬於幼兒園衍生的家庭感染。

鄭文燦說，今天沒有新增不明感染源的個案，還是要抱持謹慎態度，目前群聚感染已經收斂，但還沒到清零程度，像聯邦銀行西堤餐廳群聚從12日開始有130人，遠雄自由貿易港區亞旭電腦群聚20日開始有120人，錢都涮涮鍋跟加貝爾幼兒園累積30人，越南籍移工職場衍生美甲工作坊有5個，農家樂小吃店，其他是獨立個案，希望每個群聚輪廓可以清楚追蹤找出，即使獨立事件尚找不出感染途徑，也一定要把傳播範圍匡列出來，建立社區安全防線，感謝疫調人員辛苦完成防疫工作。

至於大同公司2員工確診事件，其中1位是市府外包的電腦機房維護人員，為了市府安全，9樓108個員工全PCR都是陰性，整棟市府採檢3751位，3735位採檢都陰性，16位檢驗中，市府會持續追蹤。