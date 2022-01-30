除夕夜一直到過年期間，許多人會包紅包給家中的小孩和長輩，其實包紅包有許多要注意的地方以及需避免的禁忌，像是金額數字盡量避免是單數，尤其不能包含3、4、7，否則將有不祥寓意，恐讓新年觸霉頭。

命理師艾菲爾在FB粉絲團分享，包紅包時，要包雙數討吉利，尤其是長輩特別喜歡吉祥數字帶來的好兆頭，所以2、6、8開頭或結尾的紅包金額是非常討喜的，2代表福祿雙全，6象徵六六大順，8有發財的寓意，現代人又喜歡有諧音的數字，像是168代表「一路發」。至於4雖然也是雙數，但是諧音「死」，所以一定要避開。另外，9雖然是單數，但是意味著長長久久，有長命百歲的寓意，所以包給長輩的紅包，如果尾數帶9也很合適。

艾菲爾提醒，單數有孤單的意思，所以盡量不要包單數的金額，尤其是3，諧音「散」，會讓彼此的緣分散盡，也有分別、分離的意思。數字7諧音「去」，讓人有「財去人去」的聯想，所以紅包金額要避開這些數字。

除了金額有單雙數的宜忌，運勢命理網站「生肖運勢天天看」提醒包紅包還有以下要點：

▍1.發給小孩紅包宜在除夕夜

發給小孩壓歲錢的時間最好在除夕夜，這樣才能幫助小孩平安過年，讓小孩在新的一年健康吉祥。

▍2.包給長輩金額要逐年增加

許多人會發紅包給長輩，意為「添歲錢」，期盼老人長壽。在給老人壓歲錢時，最好金額要一年比一年多，祝福老人長命百歲。

▍3.用新紅包和新鈔

包紅包時，我們要盡量用新紅包和新鈔，代表了萬象更新之意，討個吉利。

▍4.紅包別封口

紅包最好也別封口，折一下就好了，寓意錢財常放常有，錢財滾滾來。