內關穴，在手腕橫紋中點往上 3 橫指寬，在兩筋之間，具有安神、和胃、寬胸及止嘔的功效。圖/葉美玲提供

農曆新年大吃大喝後，小心腸胃不適。中醫師認為腸胃是人體後天健康的根本，如果腸胃不好，人體無法獲得營養，人體的元氣就會漸漸減弱，過年期間可以多吃活化腸胃道的食物，同時搭配按摩，迎接年後有元氣的開工。

古語說，「脾胃一傷，百病由生」，人體養分的攝取和吸收都靠正常運作的腸胃。國立台北護理健康大學教授、所長葉美玲表示，腸胃除了負責「營養吸收」的外，還同時扮演掌管「毒素排除」和「免疫調節」的重要角色，而腸胃健康與飲食、生活作息有關，當腸胃出了問題，輕則腹瀉、脹氣，日積月累變成便祕、潰瘍甚至癌症。

然而隨著現代人生活型態改變，不僅飲食精緻化，吃得太多、太油、平日 3 餐不定時定量等，這些不良飲食習慣長年累月的傷害腸胃，即使是鐵打的腸胃也會操得凍未條，時不時的胃脹、悶痛、火燒心頻繁發作，打亂生活步調。

葉美玲表示，腸胃是人體後天健康的根本，如果腸胃不好，人體無法獲得營養，腎氣、五臟六腑的精氣也無法得到足夠的供應，就很容易生病，她建議，過年期間不要過度大魚大肉外，也能多吃活化腸胃道的食物，五穀根莖類部分包含白米、蕎麥，肉蛋類可吃牛、豬肚子、蔬菜類則有番茄、扁豆。水果則可多吃蘋果和柳橙。

平時也可以透過按摩來保養腸胃，可多按壓足三里：膝蓋下約四橫指、脛骨旁開一橫指處，具有增強免疫力、調理脾胃、補中益氣、疏風化濕的作用。 以及內關穴，在手腕橫紋中點往上 3 橫指寬，在兩筋之間，具有安神、和胃、寬胸及止嘔的功效。

因此，葉美玲教授大年初六將在線上舉辦免費線上視訊講座資訊，告訴民眾，中醫如何以溫和的方式治療腸胃病，再搭配穴道按摩及日常養生習慣教導，預防腸胃疾病的發生與惡化。

線上講座為年假期間 111 年 02 月 06 日下午 2 點到 4 點，由國立臺北護理健康大學葉美玲教授兼所長，以及彰化基督教醫院中醫部黃頌儼部主任主講，網路查詢關鍵字「瘋中醫基金會」即可找到入口，或可上「中國醫藥研究發展基金會」網站查詢 https：／／reurl.cc／l9kRVl。