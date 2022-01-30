為了防堵疫情擴大，高雄港從20日就設置篩檢站提供相關人員採檢，截至30日下午3時止，現場篩檢共累計篩檢數已達2萬6818人次，港區篩檢站也將於明日12時結束作業，港務公司表示，等到春節假期過後，2月7、8兩日會再開設8處篩檢站，進行為期二天的全港區PCR篩檢作業。

交通部次長祁文中率高雄港應變中心防疫團隊30日出席高雄市防疫專家會議，就「國際商港強化防疫措施」提出疫情總結報告。會議中陳其邁期許港務公司透過資訊介接有效掌握進入港區人員資訊；另運外用相關科技或設施，包括先增設港區CCTV監視器，以有效掌握港區人員進出管制站及登船動態。

港務公司表示，高雄港中島商港區34號篩檢站將依高雄市流行疫情指揮中心指示，於31日中午12時先結束篩檢作業，港務公司也已製作港區管制圖卡於各管制站公告，即日起未完成二次篩檢者及不符合規定者不得進入港區及上工。

另外，等到春節假期過後，2月7、8兩日會再於34、36、55、118號碼頭、二貨櫃、三、五貨櫃及第六貨櫃中心開設篩檢站，進行為期二天的全港區PCR篩檢作業。截至1月30日下午3時止，現場篩檢共累計篩檢數已達2萬6818人次。

交通部祁次長也於應變中心工作會議指示，從2月1日至6日期間，港務公司再向港區業者加強溝通說明，業者仍應遵守防疫規定，未完成二次PCR篩檢者即日起不得進入港區上工。另外，對於登輪人員篩檢請航港局通知所屬公司及當事人，於2月7日前完成二次PCR篩檢，未依規定不得進入港區上工，違者依規定裁處。

而在港商船(含停靠浮筒)之修理、補給，依申請作業規定，均應透過船務代理公司提出，經港務公司核准後，才可依港埠登船作業管理防疫規定申請登船，申請作業資料傳送相關單位管控，違反規定即移送裁罰。另外，港區出入口(如管制站、港警崗哨)、作業區辦公室、工地工務所及出入口、港區公廁，每2小時清消1次，並依使用狀況，適度增加清消頻率，並設置防疫專用垃圾桶及冷凍櫃。