屏東總圖啟用後，讓離家許久的遊子驚見屏東近幾年改變。（林和生攝）

屏東縣政府趕在農曆年前發表最新施政周年影片，內容透由訪談屏東外地遊子，以遊子主觀視角帶領民眾領略「屏東Come True」的變化，未來待各方產業園區進駐成立、醫療院所完工等產業發展，將會帶來新的就業機會，屆時也歡迎遊子返鄉。

屏東縣長潘孟安表示，首任縣長任期，施政主軸就明確定位「以人為本」，為妥善照顧縣民生活，除食、衣、住以外，在「行」、「育」、「樂」、「經濟」、「就業」、「醫療」、「在地老化」方面，發現財政、交通樞紐不足、交通邊陲化、校舍老舊、偏遠教師異動頻繁等種種問題，藉由不斷爭取建設，如今終於讓「屏東Come True」。

影片一開始，看到3位離鄉背井遊子，各自於不同縣市工作，並描述著對故鄉的舊有印象與熟悉感，及因為在外工作甚少回家的現況。

畫面一轉，嶄新的交通轉運站、便捷小黃公車、老校新生重建、偏遠地區教師集中宿舍落成、閒置校舍活化成九如全人照顧園區、大人小孩都愛的共融公園、修復後的勝利星村、縣民公園、屏東縣立圖書館總館、看海美術館等硬體建設，在在顯示出屏東新穎設備與活化後的空間環境。

受訪者看完故鄉屏東明顯改變、驚嘆連連，遊子們的家人也出現在影片裡，享受著嶄新環境，並表示故鄉環境更舒適、資源更充足，要孩子們不用擔心，好好打拚過生活。

潘孟安感動地說，老校新生重建陸續完工，各式農業保險、社區關懷據點遍地開花，榮總、義大醫院進駐屏東，屏南4處轉運站持續建構中，看著當初擘劃的夢想藍圖雛型漸成，美夢即將成真，讓屏東從問號變成驚嘆號。