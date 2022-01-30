農曆春節，許多民眾會購買彩券、樂透試試手氣，今年大樂透自1月28日至2月11日連續15天每天開獎，創下史上最長連續開獎天數紀錄。民俗專家楊登嵙指出，2022年水虎年春節連假期間，生肖屬虎、馬、猴、鼠財運特別旺，容易得到財神爺的眷顧，且不同時間就有不同財運方向。

民俗專家楊登嵙說，台灣彩券宣布，今年大樂透從1月28日至2月11日連續15天每天開獎，創下史上最長連續開獎天數紀錄。除了天天開獎，台彩還加碼3.6億增開「春節大紅包」，自1月28日至2月1日每期各加開1組9個號碼，只要對中其中6個號碼，就有機會獲得100萬。

楊登嵙指出，台彩「春節大紅包」若1月28日至2月1日360組100萬元未全數送出，之後每期將繼續加開「春節大紅包」，直到360組獎號全數送出為止，或到2月15日元宵節為止。不妨趁著春節假期出遊時走到哪、買到哪，把握財神爺眷顧的機會，天天都有機會抱走億元頭獎，晉身億萬富翁。

楊登嵙表示，2022年農曆春節中大獎的妙招是「不同日期有不同方向，依照以下日期及方位去彩券行購買彩券或刮刮樂，1／30在南，1／31在南，2／1在東北，2／2在西南，2／3在西，2／4在西，2／5在北，2／6在北，2／7在北，2／8在北，2／9在南，2／10在南，2／11在東北。

「財神爺就在那裡等您！」，不管當天是在家裡或飯店，以當天個人所居住的位置為中心點，楊登嵙舉例，2／10住在家裡，就以家裡為中心點，往南方的彩券行購買彩券或刮刮樂。