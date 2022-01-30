春節期間嘉義市環保局加強清消交通場站。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

春節連續假期長，返鄉出遊人潮多，為加強防範大量人流可能助長疫情的擴散，嘉義市政府環保局出動「防疫清消大隊」，1月31日至2月6日加強春節熱門景點夜市、百貨、廟宇等場域周邊環境及公共設施的消毒工作。

嘉市府環保局表示，因應新冠肺炎疫情升溫，為避免人潮流量增加而造成防疫的破口，自31日至2月6日加強消毒頻率，包括交通場站及防疫旅館等周邊環境每日消毒。

大型營業場所如百貨公司、影城，還有人潮常聚集地點如各旅遊景點、文化路夜市、文化公園、嘉義公園、中央廣場等周邊環境，原本每周消毒2次，提高至每周消毒4次；另外，對走春拜拜祈福民眾多的廟宇之周邊也加強為每周消毒3次。

清消大隊人員除了於人潮聚集點噴灑消毒藥劑，民眾常會接觸的公共設施扶手、欄杆、牆面，甚至火車站前大白熊周邊的場域，都會全面消毒。

嘉義市政府籲請民眾經過公共區域、使用公共設施後、用餐前後、如廁前後都要勤洗手保，做好個人自我防護措施。

嘉義縣政府則召開春節期間返鄉潮防疫管控防疫會議，縣長翁章梁指示各局處，春節期間務必加強轄管場所落實防疫措施；縣府經濟發展處29日晚上派員前往嘉義縣規模最大的朴子夜市加強宣導防疫。

縣府經發處表示，隨著疫情升溫，本月中旬起已連續1周到各大小夜市宣導防疫，29日晚上再度前往朴子夜市，向攤商及民眾宣導務必配戴口罩及禁止邊走邊吃等防疫措施。