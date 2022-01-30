春節期間民眾可以來水安宮站旁的「2022咖愛南屯 福虎生豐」燈飾裝置藝術展搶先感受喜氣洋洋的燈會。（台中市南屯區公所提供／盧金足台中傳真）

「2022咖愛南屯 福虎生豐」燈飾裝置藝術，即日起至2月21日止於水安公園舉行。（台中市南屯區公所提供／盧金足台中傳真）

南屯區長林秋萬代表台中市長盧秀燕，邀請市民朋友闔家前來賞燈，感受溫馨的光之旅，留下美好的回憶。（台中市南屯區公所提供／盧金足台中傳真）

喜迎農曆春節，台中市南屯區公所為增添年節喜慶氛圍，與水安宮共同合辦「2022咖愛南屯 福虎生豐」燈飾裝置藝術，即日起至2月21日止於水安公園舉行，燈區地點就位在台中捷運綠線水安宮站旁，民眾搭捷運來看花燈，方便又快速。

台中市今年將舉辦強調動感、歡樂、繽紛的2022中台灣元宵燈會，2月12日至20日一連9天，在台中文心森林公園熱鬧展開，歡迎民眾搭乘台中捷運來遊玩觀賞。

春節期間民眾可以先來欣賞「2022咖愛南屯、福虎生豐」燈飾裝置藝術展，即日起登場，搶先感受喜氣洋洋的燈會。

「2022咖愛南屯 福虎生豐」燈區以南屯區吉祥物咖咖(穿山甲)為設計主軸，設置咖咖家族十二生肖燈區、Q版福虎造型燈座、浪漫圓滿燈球、七彩琉璃燈、喜炮祈福區等，適合遊客拍照打卡，在嶄新一年初始，增添好虎運。

南屯區長林秋萬代表台中市長盧秀燕，邀請市民朋友闔家前來賞燈，感受溫馨的光之旅，留下美好的回憶。

春節期間賞燈防疫仍不能鬆懈，提醒市民以拱手代替握手、勤洗手、戴口罩、實聯制、保持社交距離，落實防疫規範，齊心配合防疫措施；區公所祝福大家新年快樂，「虎您健康、虎您平安、虎您大賺錢」。