買嘸蛋.馬驚喊"天啊"!藍諷:吉祥話改"剩蛋快樂"

農曆新年將至，年菜必備的雞蛋卻難已買到，不少民眾在超市、大賣場都買不到雞蛋，引爆全台雞蛋之亂。對於台灣在過年前鬧雞蛋荒，大家得排隊買蛋，前總統馬英九忍不住直言，「我的天」，台灣這麼富庶的地方，怎麼會買不到蛋？農委會真的要好好檢討。

近來雞蛋供給減少、價格上漲，全台鬧「蛋荒」，農委會日前宣布因應方案，除蛋加工廠暫時停工及南蛋北送，亦緊急從澳洲、美國進口，補充國內供應不足，全力穩定春節期間用蛋需求。

國民黨質疑，民進黨年前護核食、鬧蛋荒，農委會慢半拍「蛋都不夠吃」，年節將近，餐桌上卻沒有蛋料理，超商架上、菜市場攤販上演「缺蛋危機」，難道今年吉祥話要改成「剩蛋快樂」？

《中天新聞》報導，馬英九30日一早和大姐馬以南到興隆市場採買年菜，並發春聯和口罩給市場攤商。馬以南受訪時表示，馬英九買了花生，「他最喜歡花生」。

對於雞蛋問題，馬英九受訪時指出，「不只過年，天天都要吃蛋」。有媒體問馬英九，蛋還買的到嗎？馬英九回答，「很困難，這問題要趕快解決」。對於家裡的雞蛋存貨量，馬英九則說，我們家還剩一點。

同時，馬英九更忍不住直言，「要排隊買蛋？我的天，台灣這麼富庶的地方，怎麼會買不到蛋？，農委會真的要好好檢討」」。還有媒體詢問馬英九，以前執政的時候，有發生過這樣的事情嗎？馬英九想了一下後表示，「蛋好像沒有發生過」。