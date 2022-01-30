桃園市62歲沈姓老翁，29日開車行經新屋區中山路，疑因身體突然不適昏倒在駕駛座上，當下小客車不受控制直直往前衝，造成2輛自小客車及路口停等紅燈2輛機車遭受波及，小客車最後撞上路燈桿停下來，但趴在駕駛座上的沈男仍緊緊踩住油門，造成車輛持續加速狀態，現場冒出濃煙，還好當時在場執勤的警員蔡皓傑發現後立即拖出昏迷中的沈男，並將車輛熄火，沈男及受波及的駕駛人均無大礙。

警方表示，新屋區中山路壅塞，楊梅分局新屋分駐所員警蔡皓傑於該路口執行交通疏導勤務，發現一輛自小客車擦撞路邊車輛，蔡員正欲上前處理時，該車再往前追撞前方行駛中自小客車，最後撞上路旁燈桿，造成路口停等號誌兩名機車騎士倒地，且該車自撞燈桿後仍為持續加速狀態，現場濃煙四起，蔡姓員警見狀立即上前將已趴在方向盤昏迷之駕駛由駕駛座拖出車外並將車輛熄火，附近熱心民眾協助傷患救護，由後續警力到場將狀況排除。

沈姓老翁經檢測酒測值為0，他罹患輕微中風，疑似因身體不適導致昏迷自撞，所幸員警反應機警即時挽救人命，避免造成其他用路人更大之危害。