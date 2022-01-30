澳網新科球后巴蒂維持在世界第1。（美聯社）

2022年澳洲網球公開賽30日進入最後一天賽程，地主女將巴蒂（Ash Barty）終結地主44年的單打冠軍荒，29日順利留下女單冠軍，這是她生涯首度於澳網封后、第3座四大公開賽冠軍，因此最新一周的世界排名，她將持續鞏固世界第1寶座，已經超過2年沒把球后地位讓出。

巴蒂是2019年法國網球公開賽及溫布頓錦標賽女單冠軍，如今靠著澳網冠軍加持，擴大與世界第2、白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）的積分差距，而今年澳網女雙冠軍、捷克選手克蕾切可娃（Barbora Krejcikova），因為澳網單打也有8強佳績，將從第4升到第3。

至於2020年法網女單冠軍、波蘭思薇雅蒂（Iga Swiatek），今年澳網終於在紅土之外的場地找到成功方法，挺進到女單4強，世界排名上升5個位子、來到第4名，準決賽擊敗她的美國女將柯林絲（Danielle Collins）生涯首度打進到大滿貫決賽，世界排名則狂升20個名次，來到生涯新高前十。

因為無法提供新冠肺炎疫苗證明、最終被取消簽證而無緣參賽今年澳網的世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic），依舊穩坐球王寶座，今年躋身澳網決賽的世界第2麥維德夫（Daniil Medvedev），不論有沒有奪冠，世界排名也不會改變，另一位澳網男單決賽主角納達爾（Rafael Nadal）維持在世界第5，排在德國小祖維瑞夫（Alexander Zverev）、希臘西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）之後。