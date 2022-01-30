《姐妹們的音樂萬萬歲》邀請台語歌王許富凱當來賓。（公視提供）

公視旗艦音樂綜藝節目《音樂萬萬歲》系列，將於3月推出全新一季節目《姐妹們的音樂萬萬歲》，由曾寶儀與Lulu（黃路梓茵）聯手主持，邀請台語歌王許富凱當來賓，訪談時，Lulu跟許富凱爆料：「人生主持第1場尾牙被推，就是因為你（許富凱）！」讓許驚訝不已。

《姐妹們的音樂萬萬歲》大年初三（2月3日）晚9時播出搶先看，邀請台語歌王許富凱帶來《拾歌》翻唱專輯的經典曲目，並專為節目演唱特別版歌曲。

Lulu重現當時主持情景，才一講完「大家歡迎許富凱！」，退下舞台，就有許多熱情的熟女粉絲爭相奔到舞台旁，用力將Lulu一把推開，曾寶儀開玩笑說：「原來愁恨就在當時結下！」許富凱說粉絲們真的很熱情！像每年去醫院義唱，都會被許多病患家屬熱情簇擁，險些招架不住，開玩笑說：「回去後，還有剛被拍完痰的感覺！」

在錄影之餘，曾寶儀與Lulu分別許下虎年最想完成的3件事，曾寶儀許下「想要不隔離的出國」、「希望新書不要難產」、「希望《姐妹們的音樂萬萬歲》可以入圍金鐘獎」；已入圍8次金鐘獎的Lulu立馬接著許下「奪下金鐘獎」、「順順賺錢」、「學會斷捨離」，曾寶儀更直接幫Lulu加碼許願：「2022還完房債！」Lulu笑著點點頭，2位姐妹的好交情展露無遺。

Lulu說，感謝熱情粉絲、好友們歷年的鼓勵，在家裡已經排滿了不計其數、滿滿一大排用翻糖、刺繡做的金鐘獎座，希望今年能一舉奪下「係金ㄟ」金鐘獎座。