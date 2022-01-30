虎年到，新北市長侯友宜今在臉書發布新北市府新年賀歲影片，今年的主題是「友宜上菜、誰來年夜飯」，由侯親自下廚，擔任市政總舖師，在市府團隊的合作下，把他上任新北市長3年多來的市府重大建設發展，變成一道道美味佳餚。侯友宜表示，「歷經疫情，只要家人、朋友在身邊，平安健康，就是我們最大的福氣，也是今年新年最深切的盼望。」

他說，明天就是除夕，和市府團隊先來跟大家拜個早年，預祝大家金虎年，平安祥虎、 平安上好。在充滿喜樂的年節氛圍中，他要特別感謝市府團隊的夥伴們，不論何時都堅守岡位、勤奮努力，期望金虎年，我們胼手胝足打造出的宜居城市會更加美好、讓錢進新北、市民朋友們幸福美滿。

此外，他也要謝謝許多沒辦法回家的朋友，在年節時刻，願意犧牲假期，固守自己的工作崗位，默默付出，謝謝你們守護市民百姓，讓大家能有安和的時光，不管在哪個角落，都能和最愛的家人，一起好好吃頓年夜飯，享受溫馨團圓的時光。為了這座城市，新的一年他會和團隊繼續努力，虎裏平安、虎裏快樂！

新北市新聞局指出，影片中藏著彩蛋，開頭先出現神秘女「聲」，一直到片尾，才公布廬山真面目，她表示新北是座幸福城市，金虎年前夕，特別幫毛小孩妝點上喜氣的大紅圍巾，再忙也要前進新北來作客拜年，感受新北市帶給大家的幸福溫暖氛圍，為影片增添不少亮點。

新聞局表示，這位神秘嘉賓的出現，也象徵越來越多來自各地的民眾喜歡上這座翻轉蛻變後的城市，前進新北，甚至願意移居新北。想知道這位「神秘客」究竟是誰，新聞局賣關子，歡迎大家一起看影片找答案，一同感受影片傳遞的濃厚節慶感。新北市新年賀歲影片內容，可至侯友宜臉書https：／／www.facebook.com／houyuih／觀看。