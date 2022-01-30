壽山台灣獼猴近年來頻頻出現全身脫毛、露出白皮膚的異狀，民眾目擊以為是傳染病。國家自然公園管理處委託屏科大研究後發現，壽山「白猴」現象「獨步全球」，起因就是人類恣意餵食導致獼猴族群壓力大脫毛，呼籲民眾「不要再餵了」。

2013年起，當時的壽山國家自然公園籌備處陸續接獲民眾通報，看見不少全身脫毛、露出白皮膚的獼猴，2015年委託國立屏東科技大學野生動物保育研究所調查原因，歷經2年調查，揭開驚人真相。

教授陳貞志表示，要讓獼猴自然恢復正常的時間可能需要數十年。（屏科大野生動物保育研究所副教授陳貞志提供／袁庭堯高雄傳真）

屏科大野生動物保育研究所副教授陳貞志表示，團隊檢驗獼猴腎上腺素皮脂素的代謝產物，研究發現白猴比正常獼猴的代謝產物濃度更高，而代謝產物濃度與緊張程度正相關，原因可能來自壽山獼猴的生活緊迫程度太高。

陳貞志強調，全台灣從來沒有發生過「白猴」現象，甚至連全世界也沒有類似情況發生過，就屬壽山最嚴重，堪稱絕無僅有。推測是過去許多登山客喜歡餵食獼猴，導致獼猴數量激增，相比自然的野外環境足足多了近20倍，造成獼猴間緊張脫毛的現象，2017年時情況最為嚴重。

陳貞志表示，所幸在官方極力宣導不餵食野生動物，情況逐漸改善。但長期來看，也只能靠物競天擇、天然演變的方法來解決問題，恢復正常的時間可能需要數十年，人類不得不謹慎思考與野生動物的相處之道。

此研究結果2021年登上國際期刊「Scientific Reports」，並於該年底、壽山國家自然公園10週年保育研究成果發表會上發表。