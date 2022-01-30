為了維護清新空氣，台東縣環保局於大年初一至初三在豐安宮設置紙錢集中處，供民眾集中後透過環保金爐焚燒，民眾也可將家中祭祀後的紙錢拿往廟宇一起焚燒，另外，台東天后宮的環保金爐近幾年也發揮作用，人神一起做環保。

台東縣環保局表示，為降低空氣汙染，今年春節與在地環保金爐業者及豐安宮合作，發起紙錢集中燒活動，於大年初一初三期間（2月1日至3日）在豐安宮設置紙錢集中處，供前往祭祀的民眾集中放置紙錢，也歡迎民眾將家中祭祀後的紙錢拿往廟宇一起焚燒，集中燒1公噸的紙錢約能削減20.35公斤的汙染物。

縣長饒慶鈴指出，春節是全家團圓的日子，各家戶也都會祭拜祖先以及神明來祈求保佑，過程中少不了焚香與燒金，而每年春節焚燒紙錢與香枝對空氣品質和環境衛生都產生不良影響，台東縣今年春節期間辦理紙錢集中燒的政策，希望縣民可以多多利用，一起舒適、環保、平安過好年。

另外，台東天后宮人員表示，天后宮早在6年前便斥資近200萬元引進環保金爐，其作用類似焚化爐，能集中處理灰渣，也不會冒黑煙，僅排放水蒸氣，啟動以來，鄰居已較少抱怨燒金紙的飛灰，飄到他們晒的衣服上，同時也推動1爐1香、紙錢減量等，曾獲環保局環保寺廟認證評選特優級。

環保局強調，近年來逐步推行各項民俗減量作為，積極推廣少紙錢、少鞭炮、少焚香，以平安米、捐款來替代紙錢的燃燒，希望民眾能用多元、環保的方式來祭拜祖先與神明，留給後代子孫健康適合居住的地球。