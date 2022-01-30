前立委顏寬恒日前在臉書發文，去年底他參加台中市新移民女性關懷協會理事長交接典禮和會員餐敘，選後協會創會理事長陳俗蓉與相關工作人員就收到檢方寄發的傳喚通知書，進行政治偵辦。對此，國民黨怒轟，選前選後都要殺，綠營政治迫害可有下限？民進黨有心思搞政治，不好好解決缺電、缺蛋、酒駕。

國民黨指出，民進黨號稱民主進步、最愛台灣，但最近無論是不跟人民商量就想開放核食，還是打假球的酒駕修法，以及政策失能全台大缺蛋，都在在暴露綠營不只無心民生，連台中第二選區補選完，都還要動用司法與各種資源來政治追殺在野黨，這種黨政不分、破壞民主的行為，是可忍孰不可忍，

國民黨表示，去年年底，顏寬恒只不過依例參與「台中市新移民女性關懷協會理事長交接典禮和會員餐敘」，竟被隸屬行政院的移民署檢舉違反選罷法，檢查官隨即介入，甚至約談不是中二選區選民的創會理事長陳俗蓉，連帶六位在地新移民朋友，都被民進黨的東廠查水表。

國民黨呼籲，民進黨停止濫用檢調迫害在野力量，民進黨有心思搞政治，不好好解決缺電、缺蛋、酒駕，這款綠色亂政威權，人民絕不買單。國民黨也會提供法律協助，協助從政同志對抗殺紅了眼的國家機器。