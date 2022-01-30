這誤會讓老司機糗大了！1名網友日前在釣魚時被1名陌生年輕女子搭訕，對方開頭就問「先生有要修竿嗎？」他嚇到想說這麼直接，就小聲地回「一次要多少錢？多久時間？」女子則一臉疑惑地遞出名片，原來女子真的是在「修魚竿」，女子解釋因為疫情生意不好，才會來海邊主動推銷，男子聽完無地自容。

該網友在臉書「匿名公社」發文表示，他日前釣魚時突然被1名陌生女子上前搭話，對方開口就說「先生有要修竿嗎？」他聽完嚇到，魚竿甚至差點掉入水中，之後抬頭發現女子身形瘦小、眼睛大，粗估年齡不到20歲，於是小聲地說「呃⋯那一次要多少錢？多久時間？」對方當下一臉不解地遞給他1張名片。

網友在釣魚時被1名陌生年輕女子搭訕，對方開頭就問「先生有要修竿嗎？」他嚇到想說這麼直接，女子之後拿出名片給他，原來女子真的是在「修魚竿」。（翻攝自臉書「匿名公社」）

該網友說，他收到名片沒有仔細看內容，以為對方專業到自製名片，沒想到女子接著說「啊就因為疫情，主動來店裡修竿的人少很多，我跟我爸才來海邊主動推銷」，他才發現女子身後的遠方有名男子正向他點頭示意，疑似就是女子的父親，最後他再看一眼名片，發現上頭寫著「修竿、改竿、製竿⋯某某釣具行」。

該網友PO文笑說「如果當初沒仔細看名片的話，現在會不會已經被塞入消波塊了？」其他網友紛紛留言「哈哈哈，你太A了喔」、「想不到有純修竿的」、「你思想不純正」、「乍聽之下真的會傻眼」、「先跟未來岳父套好交情以後不怕斷桿」、「沒關係，常常去捧場就可以認識了」。