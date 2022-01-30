台視《2022超級巨星紅白藝能大賞幕後花絮》由主播鄔凱雯與劉宜函共同主持，今年喜迎台視60週年大吹復古風，兩人也以一紅一白從頭到腳盡顯復古風情，鄔凱雯透露是參考電影《重返20歲》女主髮型，打造俏麗風格，而劉宜函嘗試華麗「指推波髮型」，絕美造型被眾人稱讚如同夯劇《華燈初上》女主角，兩人用心程度不輸舞台上表演藝人。

鄔凱雯與劉宜函也展現絕佳好默契，透過遊戲互動的主持方式，帶領觀眾一窺藝人們在後台最Real的一面以及精采的彩排畫面獨家公開。今年是鄔凱雯首次主持《紅白幕後花絮》節目，讓她印象最深刻的就是專訪韋禮安，她笑說：「因為我是韋禮安的粉絲，專訪時還特別改編了〈如果可以〉的歌詞獻唱他聽。」劉宜函則對於實力派歌姬A-Lin的親切態度有很深的印象。

鄔凱雯表示在小巨蛋紮紮實實的拍攝3天，甚至還拍到半夜兩點多，她坦言對體力來說真的是一大挑戰，不過她說：「看到紅白主持群與表演者，輪番彩排到這麼晚，只為了呈現最完美的一幕，敬業精神令人很感動。」有多年紅白主持經驗的劉宜函，則是因為連踩三天高跟鞋，腳趾頭已經麻到感覺不到任何疼痛，不過她笑說：「拍完後還是立馬預約全身按摩。」

兩人在花絮中首度嘗試復古裝扮，鄔凱雯還特地自掏腰包採購不少復古單品做搭配，她笑：「第一次玩復古造型，沒想到效果意外超好！」而頂著復古「指推波髮型」的劉宜函透露因為這髮型需要大量定型液做固定，回到家幾乎是邊睡邊卸頭髮。」

更多獨家、精彩花絮內容請鎖定農曆除夕（1月31日）晚6點半《2022超級巨星紅白藝能大賞搶先看》、大年初一（2月1日）凌晨1點《2022超級巨星紅白藝能大賞幕後花絮》都在台視播出。