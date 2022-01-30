台北市昨新增一名自中國大陸返台20多歲女性（案18761）境外移入確診，居住於信義區，於返家自主健康管理期間確診，Ct值僅16，其足跡多達北市19處，包含CITYLINK松山壹號店、Apple信義A13直營店、遠東百貨寶慶店等，北市為此發送400封細胞簡訊。對於案18761是否違反自主健康管理規範？衛生局回應，疫調中認為個案無故意去百貨逛街，且在非尖峰時段前往，停留時間不長，出入從側門進出，因此不予裁罰。

但衛生局發布新聞稿提醒，近期自國外返國過春節者，多數於近日完成14天居家檢疫，接著7天自主健康管理期間仍應遵守相關防疫措施。

北市昨公布案18761足跡。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

第一、每日早／晚各量體溫一次、詳實記錄體溫、健康狀況及活動史，並配合雙向簡訊回報健康狀況；第二、避免出入無法保持社交距離，或容易近距離接觸不特定人之公共場所，例如人多的市場、賣場或百貨公司。

第三、禁止從事近距離或群聚型之活動，如：聚餐、聚會、公眾集會等。第四、外出時全程佩戴口罩及保持社交距離。第五、若出現發燒或咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀、身體不適者應確實 佩戴醫用口罩儘速就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具，並主動與當地衛生局聯繫，或撥1922，依指示方式就醫。

針對案18761確診，衛生局今表示，匡列居家隔離10人，9人採檢陰性、1人檢驗中。另外，台北市30日新增9例境外移入，年齡為介於10歲以下至30多歲，男性4人及女性5人，於入境、檢疫期間或解隔前採檢陽性確診。

北市28日新增5例幼兒園及補習班相關本土病例，衛生局說明，截至30日上午10時，合計匡列居家隔離272人、242人採檢陰性、30人檢驗中；擴大採檢125人、96人採檢陰性、29人檢驗中。

衛生局呼籲，適逢春節連續假期，民眾應主動做好個人衛生防護措施，並留意健康情形，拜年時可以視訊方式、拱手取代握手。若民眾出入公共場域、餐飲場所等，應主動配合各項防疫措施，務必落實戴口罩，實聯制、體溫量測、勤洗手、咳嗽禮節等個人防護工作，以降低感染風險，保護自己也保護他人，共同維護國內社區安全。若有相關問題可洽1922或台北市防疫專線02-23753782詢問。