雲林縣二崙鄉崙西公園原本是空氣品質淨化區，在社區志工多年打造之下，有大片綠草皮、2個生態池、2座涼亭、紅磚步道、菜園、泡茶區。（周麗蘭攝）

環保署自1995年起推動設置「空氣品質淨化區」，雲林縣迄今已設置79處，綠化長度18.9公里，面積65.2公頃，種植喬木達1萬3千餘株，其中二崙鄉崙西社區認養二崙鄉崙西公園、虎尾鎮西屯社區認養東西屯環保公園連續7年獲環保署優良認養單位評選肯定，這2社區今年雙雙再獲「110年度特殊貢獻獎」。

空品區的認養作業是由雲林縣環境保護局輔導，各鄉鎮公市所協助，以及認養單位執行；環保署每年評選認養單位包括企業、團體、社區，頒發特殊貢獻獎、特優獎、優勝獎、佳作、永續關懷獎。

雲林縣環保局提報二崙鄉崙西社區、虎尾鎮西屯社區參賽，經國全台549處空品淨化區初選、現勘、決選，雙雙獲得特殊貢獻獎，崙西社區是第二年蟬聯特殊貢獻獎。

崙西社區空品淨化區自2012年由社區規畫師廖德義帶領志工打造，有大片綠草皮、2個生態池、2座涼亭、紅磚步道、菜園、泡茶區等配置，空品淨化區基地後來轉變成為景觀公園，目前由社區發展協會理事長李沛珊帶領志工維護，造就鄰近民眾放鬆休憩的場域。

虎尾鎮西屯社區則由理事長翁德龍帶頭做環境整理，以空品淨化區基地為中心點，結合周邊的喬木塑型、垂直綠牆、雨水撲滿，充分結合環境綠化與環保概念，令人驚豔社區營造可以如此多樣化。