賴清德副總統過境美國舊金山，台北時間今天凌晨與前美國總統川普時期的白宮國安顧問H. R. McMaster等前國安要員，以及聯邦參議員達克沃絲等人視訊會晤，分別討論區域安全情勢、疫情、台美經濟合作。曾經服役的達克沃絲也提及國防議題，雙方同意應持續強化臺美安全合作，提升我國防衛戰力。

賴清德率團出席宏都拉斯共和國總統卡蕬楚就職典禮，返程於美國舊金山停留一晚後，於當地時間29日上午（臺北時間30日凌晨）與多位美國政要視訊會晤及通話。會後，駐美國代表蕭美琴轉述相關會談內容。

蕭美琴表示，今天副總統總共進行了4場視訊會晤。第一場是跟史丹福大學醫學院資深副院長梅爾多娜會晤，賴清德除了感謝他們協助特使團進行PCR檢測及防疫，兩人也針對兒童疫苗施打，以及未來疫苗的發展、後續疾病的監測等防疫相關議題，相互交換意見。

第二場是與美臺商業協會主席史麥克視訊會晤。史麥克同時也是Nasdaq的董事長，在科技領域有相當的經驗。雙方就臺美的經濟發展、供應鏈的合作，以及各領域的深化交流有非常深入的意見交換。

賴清德提到，臺美「貿易暨投資架構協定」 （TIFA）已復談，第二屆臺美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）也在去年舉辦，下一步希望能夠促成臺美雙邊貿易協定（BTA）的洽簽。對此，史麥克表示支持，強調過去這幾年，也一直在各項臺美經貿的要案當中扮演非常積極的角色。

第三場會晤則是討論國防跟安全，與會專家都是川普前政府的國安要員，包含前白宮國安顧問H. R. McMaster、前白宮副國安顧問博明（Matt Pottinger）與前白宮國安會中國事務主任Matt Turpin。

蕭美琴指出，這一場會談歷時一小時，雙方針對區域安全情勢交換意見，也談到臺灣對於維持臺海安全穩定的總總作為，以及臺灣該有的準備，包括傳統的國防建軍、不對稱戰、認知作戰，還有社會的韌性等，都有非常深入的討論。

她說，第三場會晤除了討論傳統的國防建軍領域，也提到了經濟的多樣性、多元化，以及如何協助臺灣減少對中國的依賴。臺灣在國際的經濟供應鏈中扮演重要的角色，美國也一直支持臺灣與其他民主理念相近國家進一步發展經濟合作，希望透過經濟的合作跟發展來促進臺灣社會的韌性，以面對各種國際波動與挑戰。

第四場與聯邦參議員達克沃絲通話約20分鐘。賴清德向達克沃絲表達感謝之意，稱其為美國國會中重要的挺臺成員。達克沃絲議員表達，希望可以訪問臺灣。賴副總統表示歡迎，也請她及美國國會繼續支持臺灣對美展開更深度的經濟合作、貿易合作。

達克沃絲也提起，除了半導體、科技方面的合作，她所在的伊利諾州也是美國的農業州，她有興趣針對農業與臺灣展開交流。此外，曾經服役的達克沃絲議員也提及國防議題，雙方也同意應持續強化臺美安全合作，提升我國防衛戰力。