2022兩岸同賀新春“雲點燈”活動，盛況空前。（圖：太陽星網路科技公司提供）

2022年1月29日新春期間，新北先嗇宮與南京全球唯一皇家御敕媽祖宮廟—天妃宮，共同舉辦2022兩岸同賀新春“雲點燈”活動，架起空中廊橋，穿透疫情陰霾，讓兩岸人民跨越海峽，相聚雲端，暢敘親情，共同點亮花燈，同心祈福中華民族偉大復興光明前景。本次活動有“百鳥朝鳳、虎虎生風、五虎鬧春、雙龍戲珠”四組南京秦淮燈彩，赴新北市參加新春燈展，共同營造中華傳統節日喜慶氛圍，點燈活動時值新春、源自民間、傳承民俗，在中華大家庭中具有廣泛的群眾基礎，吸引了在寧台灣人民、台商、兩岸婚姻家庭與台灣民眾的踴躍參與。

2022兩岸同賀新春“雲點燈”南京現場。（圖：太陽星網路科技公司提供）

中國國民黨前任代理主席林榮德、新北市議會議長蔣根煌等重要人士，江蘇省台辦主任練月琴、南京市委常委、常務副市長楊學鵬等領導出席了活動。楊學鵬在致辭中表示，精美的燈彩，輝映著兩岸人民發展、親如一家的深厚情誼，輝映著兩岸人民共開新局、同創新業的美好願景，期待新北南京兩市進一步加強交流，攜手共創兩岸美好的明天。

南京秦淮燈彩。（圖：太陽星網路科技公司提供）

南京秦淮燈彩。（圖：太陽星網路科技公司提供）

先嗇宮董事長李乾龍在受訪時也表示，南京與新北市本來就是友好的城市，有非常多文化、社區及宗教等等的交流，且有許多年共同合辦燈節，但因疫情之故無法與大家見面，因此今年很高興與南京的天妃宮共同舉辦祈福燈會，藉此為兩岸人民祈福，希望疫情迅速消彌，儘速恢復兩岸人民的友好交流，也祝福大家新年快樂。

先嗇宮董事長李乾龍（圖：太陽星網路科技公司提供）

目前就讀成功大學經濟學博士的張健挺，在受訪時表示他是第一次參加台灣的燈會，在台灣一直以來是專注求學，因此在這次機緣巧合能夠了解到台灣社會的風俗民情，是很特殊、深刻的體驗。南京跟台灣的燈會相比之下，南京的燈會規模很大，但台灣的燈會非常的有特色，每年都會以生肖作為主題，全台都會巡迴展出，非常具有節慶感，也祝福在南京的親朋好友，在新的一年能平安健康、心想事成。

台灣師範大學藝術研究所的碩二生王品博，在受訪時表示他是點燈活動的忠實粉絲，從小到大每逢過年都會去參加南京秦淮燈會，並且曾擔任第三十二屆秦淮燈會的表演嘉賓，在台灣過節最大的不同是有許多美食陪伴，像是蚵仔煎、鹽酥雞、大腸麵線、珍珠奶茶，還有吃長年菜祈願長壽安康、吃發糕新年發財步步高。在南京比較特別的是大年初一我們南京人會攜家帶口的去登城牆，也預示著新的一年步步登高節節高，也向在南京的親人祝賀身體健康、萬事如意。

王煒與李正旭是結婚多年的夫妻，受訪時王煒提到，她來台已有七年多，但在台灣參加燈節是第一次，很高興能受邀前來參加，並且她本身就是在南京秦淮出生，因此秦淮燈會的許多特色仍記憶猶新，比如在參加燈節都要牽一個兔子燈、荷花燈或青蛙燈回家，才有過節的氣氛。因為疫情的關係有三年沒有回南京過年，藉此機會向在南京的親朋好友拜年，希望大家諸事大吉、身體健康。

祝福兩岸人民新年快樂，左起張健挺、王品博、李乾龍、王煒、李正旭。（圖：太陽星網路科技公司提供）

南京與新北友誼深厚，兩市交流合作起步早、淵源深、基礎紮實、成果豐碩，雙方交流往來熱絡。早在2008年，兩市首開兩岸縣市先河簽署了交流合作備忘錄。此後多年來，兩市在基層政黨交流、專業領域交流、民意代表交流、青少年交流等多領域互動頻繁，兩市經濟社會發展融合關係日趨緊密。南京華鼎電子有限公司、永展機電科技有限公司等不少新北籍台商在寧投資的企業深耕南京，發展良好。新北“旅遊和農特產品推介”等兩市經貿合作活動務實開展，為兩地民生帶來了實實在在的福祉。兩市共同打造的“幸福社區匯”、“環保小局長”等基層、青少年品牌交流活動常態化舉辦，不斷增進兩地民眾心靈契合。