導演圤智雨曾幫爭議網紅「FBI帥哥」鄧佳華執導拍攝首部AV，近期則因爆出許多網美小模內幕而深受網友們關注。圤智雨今(30)日凌晨PO文分享「圤導給宅男的過年防噴錢心法！」他表示：「過年嘛，誰不用過年，宅男要過年，小模也要過年，那過年前，小模會用哪些招式拐『抖內』？」接著曝光以下4種常見手法。

1、「欲擒故縱」。圤智雨坦言，許多宅男粉絲會誤以為「自己跟小模很好」，但等到過年前就會有小模喜歡哭窮，或故意冷淡，「別擔心，他們在等你們這些傻子抖內，哪有可能真的不理你們，訊息都不回你們呢？」。圤智雨狠酸，現在人手機都不離身，去個廁所總能回你吧，搭個車也可以回吧，一天之內都不回你，「就是要造成你們內心覺得慘了，做錯事了，是否該抖內一下呢？然後一抖內，你們愛的那個女神就秒回喔！」。

2、「假道伐虢」。圤智雨解釋，總會有一些小模出現「買不到高鐵票、客運票就回不了老家過年」的案例，但他打臉突破盲腸表示：「但傻瓜，過年嘛，當然有觀音兵送回老家呀，怎麼可能還缺個車費，或買不到票要你們出手買呢？別上當」。

3、「拋磚引玉」。圤智雨提到，還會有些正妹小模喜歡在過年的時候，說一些「老家在做什麼的」，要粉絲記得「逢場消費」的術語招式，意圖做出孝順感，「但一年也才幫一兩次，自家產品還不一定厲害，但總喜歡用孝順迷惑他人上當，可怕」。

4、「金蟬脫殼」。而在直播部分，圤智雨則表示，其實很多直播主都跟上班族一樣，年後轉職就會到更好騙的直播台去賺，一遇到討厭的粉絲時，就會來個年前裝慘、裝可憐，希望粉絲能幫忙衝業績，「因為主管好兇，但你抖內後，哈哈，業績達成，直接不做，你要找也找無」。

最後圤智雨呼籲，「以上，過年防抖內四招，小心為上」。網友們看完後紛紛笑翻回覆：「我覺得孝子們不僅聽不進去，還會認為你在妖魔化他們的女神」、「好在從沒抖內，因為我沒錢可以抖」、「過年了，不要當散財童子」、「『拋磚引玉』超常見，確實一整年沒在店裡」，迴響熱烈。