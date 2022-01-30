正月是一年之始，也是一年運勢的開端，如果在這段時間犯禁忌，那麼接下來這一年，恐怕就會事事不順了。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，過年期間要避免使用刀具、剪刀等尖銳物，拜年也要注意時機，還有別倒垃圾、別討債、別吵架，初一別睡懶覺，如此一來才能為新的一年帶來好運。

▍1.別動刀、剪刀、針線

大年初一這天，最好別動刀、剪、針線，否則這一年會特別容易遇上口舌是非。另外，這些都是屬於尖銳的物品，容易帶來不吉之氣，不利家運，在使用它們的時候，一不小心還會傷到自己，破壞新年吉運。

▍2.拜年要注意

春節期間，許多人會外出拜年，千萬要注意，要等對方起床後再去拜訪，如果他人還在睡夢中，就去對方家裡打擾，會導致對方這一整年健康運勢不佳，總會往醫院跑，躺在病床上的時間很長。

▍3.不要倒垃圾

初一到初五不要倒垃圾，這些垃圾代表的是財運，如果把它們倒出去，就等於把財富倒走了，這也預示著你在接下來的一年裡，很容易失財，所以，在春節期間最好別倒垃圾。

▍4.忌借錢討債

過年期間，不管是跟別人借錢，還是向別人討債，都是非常不吉利的，會導致雙方在接下來的一年，荷包裡難以聚財，賺錢困難。

▍5.忌吵架罵人

在過年期間，一定要避免與別人發生口角爭吵，過年的氛圍是歡樂的，這個時候和人吵架，就會破壞氛圍，也會讓別人對你印像不佳，影響你的人際運勢，一整年霉運纏身。如果你在吵架的時候說髒話，恐會招來意外事故，所以正月要避免和人吵架。

▍6.不要睡懶覺

大年初一作為農曆新年第一天，是不宜睡懶覺的，民間認為初一睡懶覺，就會懶一年，人沒有進取心，影響事業運勢。所以在大年初一要早起，以飽滿的精神，迎接新的一年，代表接下來一年都活力滿滿，上進心十足，也意味著你在未來的一年贏在起跑線上，博得好彩頭。

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