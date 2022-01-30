「燒愛玉」吃掉一部分後再加入紅茶，有不同風味。（廖素慧攝）

洪郁婷返回山上擺攤賣茶飲，獲得客人回響很多。（廖素慧攝）

冷冷的冬天來碗「燒愛玉」加高山紅茶，暖入心裡，而這個創意美味來自8年級生洪郁婷 巧變祖傳的隱藏版家餚，將阿公想念的古早味加料重現，一碗愛玉蘊含祖孫的親情，還有與更多人分享的款待心意。

洪郁婷說，冬天喝熱飲很暖和，阿公想念以前吃愛玉粥的味道，說「愛玉洗硬一點可以刨成籤煮粥」，讓她靈機一動，想嘗試賣「燒愛玉」，就照阿公教的方法，調整洗愛玉用水的比例。

洪郁婷說，她用高山野生愛玉子，減少約20％的水量來洗愛玉凍，即使加熱做燒愛玉仍然軟嫩有Q度，而一般市售愛玉若加熱水可能就成了愛玉水。

洪郁婷說，媽媽喜歡吃木耳，且現代人注重養生，她就加入白木耳、桂圓、紅棗等食材製成燒愛玉甜品，燒愛玉吃了約3分之1後，再倒入些許的高山紅茶，又有不同風味，可以說一碗燒愛玉有多層次口感，美味多變化。

洪郁婷說，石棹位在阿里山區海拔約1300公尺處，即使是夏天午後仍有涼意，有不少遊客也想吃熱飲暖暖身，應客人喜好，燒愛玉成為四季都受歡迎的養生甜品。

洪郁婷祖孫世居阿里山區石棹，父親經營茶業，她到臺北求學、工作多年，都市叢林的緊張節奏，更讓她念念不忘山居生活的恬靜淡然，還有家鄉的野生愛玉原味，決定返鄉幫忙拓展家業。

洪郁婷與家人一起開發茶相關的飲料甜品，在父親開的茶行店門口擺攤賣茶飲1年多，客人回響多，讓她更有信心將自家人喜愛的茶飲推陳出新，把客人當家人般款待，分享給更多人。