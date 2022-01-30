21歲網美青青在「放火仙人跳」事件後，積極轉型經營自己成白富美、事業女強人形象，前陣子卻遭爆料都是靠金主包養、還已婚及涉及詐騙吸金，之後立刻被「MODI磨滴咖啡」拔除執行長身份；青青沒了執行長身份沒閒下來，還跑到夜店當起一日女僕，性感扭腰擺臀炒熱現場氣氛，清涼畫面網暈一片。

青青和友人投資「MODI磨滴咖啡」，擔任品牌執行長，但28日總公司發聲明，宣布青青私人行為嚴重損及品牌形象，因此決定將她轉職為內勤人員，即刻洩下品牌執行長職務，且退出公司決策團隊，更不能代表公司出席任何對外公開活動。

青青到夜店當起一日女僕，性感扭腰擺臀炒熱現場氣氛，清涼畫面網暈一片。(圖/ 摘自青青IG)

而青青陷入醜聞後，也有公開發文道歉，承認自己「年輕氣盛」所以造成「社會觀感不佳」，願意配合及尊重司法調查；但青青並沒有停下手邊活動，最近應邀出席夜店活動，擔任一日香檳女郎，女僕扮相又讓網友都暴動了。

青青在IG限時動態分享到夜店的工作照，換上一套清涼女僕裝，展現前凸後翹的好身材，超兇事業線加上白皙纖細美腿，跟著音樂高舉香檳扭腰擺臀的模樣，現場氣氛嗨到最高點，有現場觀眾更心動表示，「這套女僕小貓咪也太適合青青，限量一日香檳女郎」。網友們更被搖暈，興奮直呼「看到青青真的只能啊嘶」、「這身材不得了，犯規啊」。