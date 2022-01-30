新北市長侯友宜準備內含有市長福袋、蘋果、桶柑和肉干等具有年節氛圍等禮物的新春關懷禮包，請防疫旅館業者協助轉交給住客。（新北市觀旅局提供）

配合中央防疫政策，春節返台旅客須入住防疫旅館進行檢疫措施，許多民眾因此無法返家團圓，新北市長侯友宜今率隊前往新北市某處防疫旅館視察相關防疫措施，並準備內含有市長福袋、蘋果、桶柑和肉干等具有年節氛圍等禮物的新春關懷禮包，請業者協助轉交，希望讓在防疫旅館的住客也能感受年節氣氛，開心迎接新的一年、平安祥好（虎）！

侯友宜感謝新北市防疫旅館中，每位配合防疫措施的住客，他並在現場與防疫住客通話，獻上市府關懷；此外，侯也感謝防疫旅館業者在年假期間持續堅守防疫第一線崗位。

新北市觀旅局表示，自今年1月起，新北市府已陸續送上新春版市長的一封信、春聯及紅包袋，和返台的住客提前分享新春的喜悅；另也與優力勁聯公益合作，於檢疫期間提供「AR動滋動 x Uniigym」線上健身課程，讓住客離開防疫旅館後，生龍活虎的享受與家人平安相處的時光。另針對12歲以下的孩童，市府也跟新北市玩具銀行合作，依各年齡層送上不同的玩具。

觀旅局局長楊宗珉說，新北市會嚴格要求防疫旅館落實防疫措施，不讓防疫旅館成為破口。