小孩不能偷生！這對貓咪母女檔讓千名網友大喊超療癒！有網友分享領養的2隻貓長的極為相似，2隻貓是母女，原本網友只養了女兒豆江，後來因緣際會又養了媽媽米江，網友PO出一連串母女互動的超萌照片，讓網友留言超級可愛。

該飼主在Dcard上發文，她日前在有緣之下領養到2隻貓為1對母女，她自己姓江，因此就將2隻貓取名為豆江（女兒）、米江（媽媽），2隻貓住進她家後漸漸習慣與她相處，她發現2隻貓個性、叫聲、臉都很超相似，「只是一個是黑白列印，一個是彩色列印」，還開玩笑說可能是媽媽生到沒墨水。

該飼主曝光的照片中，2隻貓都有圓圓的眼睛和肉肉的臉蛋，調皮的豆江還會趴在媽媽米江身上，2貓的神情幾乎一模一樣。（翻攝自Dcard）

該飼主曝光的照片中，2隻貓都有圓圓的眼睛和肉肉的臉蛋，調皮的豆江還會趴在媽媽米江身上，2貓的神情幾乎一模一樣。（翻攝自Dcard）

該飼主曝光的照片中，2隻貓都有圓圓的眼睛和肉肉的臉蛋，調皮的豆江還會趴在媽媽米江身上，2貓的神情幾乎一模一樣。（翻攝自Dcard）

該飼主曝光的照片中，2隻貓都有圓圓的眼睛和肉肉的臉蛋，調皮的豆江還會趴在媽媽身上，2隻貓的神情幾乎一模一樣，飼主說「現在米江不用再流浪了，歡迎來到我家，跟自己的女兒一起住，以前流浪的那些日子辛苦了，下半輩子來我家享福吧」，溫暖的文字和一張張貓咪的萌照吸引上千網友關注。

2隻貓的互動與日常照讓貓奴網友們大感療癒，留言說「能領養到一對母女真的超有緣！而且牠們真的長得好像喔，這樣不用煩惱如果兩隻貓咪個性差太多或是吵架的問題」、「真的是黑白列印跟彩色列印，好可愛」、「兩隻貓貓都好可愛，一定要好好的又吸又擼」、「沒墨水超貼切哈哈」。