美中科技戰並未隨著川普下台而走遠，拜登政府反而追隨並加劇其政策，其中又以半導體產業做為基礎，也成為美國打擊主要目標，北京當局也體認到半導體供應過度依賴海外資源的危機，因此大力扶持大陸本土半導體供應鏈，但從目前表現來看，成效非常有限，甚至出現砸了20幾億美元，卻生出2大爛尾案的尷尬局面。對此，台積電前法務長杜東佑受訪指出，若拜登政府要加強美國半導體產業保護，應該從2大重點下手。

據《經濟學人》報導，杜東佑受訪時向拜登政府提議，任何的禁令沒有到完全密不透風，想要阻止一個堅定且強大的國家取得半導體生產設備與相關零組件，其實並不明智，最好的方式還是從獲得這些設備的生產、晶片量產的知識，這才是一件最有效率的限制大陸半導體產業發展的手段。

從華為、中芯國際禁令以來，原本身為5G技術領導者、大陸智慧型手機巨頭的華為失去取得先進晶片的管道，甚至連海外5G基建也在美國及其盟友阻撓下，雖然仍是全球市占率最高的5G電信設備廠商，但也漸漸失去海外市場競爭能力。至於中芯國際，原本已經跨入14奈米製程節點，但在美國政府干涉荷蘭政府出口半導體生產設備大廠艾司摩爾(ASML)出貨先進製程所需的極紫外光(EUV)微影設備，甚至連深紫外光(DUV)這類用在成熟製程的半導體生產設備，也面臨出貨限制，讓華為與中芯國際只能在二手市場取得舊設備來生產。

《經濟學人》指出，美國政府針對大陸科技產業發展，所帶來的全球安全問題，從2019年實體清單後持續打壓華為，如今華為2021年營收創10年來首度萎縮、甚至高達3分之1。報導認為，大陸半導體產業著實受到重創，但美國工業也受到波及，若是雙方關係未來改善，半導體貿易卻受到嚴重衝擊，恐怕影響產業復甦。

杜東佑建議，各國不應該限制半導體供應鏈，而是該專注在保護商業機密，美國半導體公司與盟友的半導體公司可以向大陸輸出最先進的晶片製造產品與服務，但須要阻止大陸半導體公司開發自己的先進技術能力。

報導也指出，大陸半導體銷售額持續上升，這也讓美國半導體生產設備供應商更無法放棄大陸市場這塊大餅，光是美商應材2020 年對陸銷售額就價值 50 億美元，實際上美國也無法封鎖如此仰賴全球分工的產業發展，美國應該在確保供應鏈安全下，拉攏盟友重新調整抗中戰略，避免關鍵技術流入大陸。