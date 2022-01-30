一名在巴伐利亞大學(Bavarian university)工作的俄羅斯科學家，被指控向莫斯科透露歐洲亞利安太空火箭(Ariane space rocket)的機密資料。

防衛世界(Defense World)報導，德國檢察官在上周四指控這位「埃努爾.N」(Ilnur N. )的俄籍助教從事間諜活動，此人在巴伐利亞大學自然科學與技術系擔任研究助理，有機會接觸到歐洲太空總署(ESA)的相關資料。

報導稱，德國情報單位根據匿名檢舉，表示俄羅斯情報局( SVR)在2019年秋，透過迂迴的管道與埃努爾建立聯繫，之後他會定期與駐德國的俄國情報局人員有連絡。德國在去年6月將埃努爾逮捕。

檢察官在聲明中說，此人透露了有關歐洲航太技術的重要資料，特別是亞利安火箭的各個發展階段。

據稱，埃努力至少得到2800美元的貢獻獎金，他之後持續持供他能取得到的科學研究資料。

歐洲太空總署成立於1964年，聯合了西德、法國、義大利、西班牙、荷蘭、瑞士、英國、比利時、瑞典、丹麥等國的航太力量，1979年成功開發「亞利安火箭」，其名稱來自希臘神話中的歐洲女神亞莉阿德妮(Ariadne)。亞利安火箭是歐洲太空總署的主力太空載具， 40年來經過更新迭代，如今已是亞利安4型與5型。去年底，造價100億美元的韋伯太空望遠鏡，就是以亞利安5型火箭送往拉格朗日點2號的。