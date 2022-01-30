國際原物料大漲、氣溫變化、禽流感等因素導致年前缺蛋危機，讓許多民眾得排隊搶蛋，引發不小民怨。前民進黨立委郭正亮表示，缺蛋的影響是全面性的，會引發很大的民怨，「過年買不到蛋像什麼話？」他更指出，農委會主委陳吉仲去年都在忙著應對反萊豬公投，是「顧豬沒顧雞」。

郭正亮29日在政論節目《新聞大白話》中表示，有人說去年彰化就曾發生雞瘟，死了很雞，且禽流感會導致雞隻身體變弱；還有農業刊物披露，疫苗來不及補充。至於飼料是要到2月才要再漲價，這不是主因，主因就是供應減少，飼料一直在漲價沒有錯，但不會造成供應減少。

郭正亮指出，事實上雞蛋已經漲價很多，很多地方還限購，如果是因為去年的瘟疫導致雞隻數量下降，農委會有責任。農委會沒把這當很大危機，結果累積到變成蛋雞供應量不足，而蛋雞不足不是短期能解決的問題。

對於日前中壢有部分地區停電，郭正亮認為，缺電高潮會現在夏天，所以可能利用冬天做線路維護，可是已經造成困擾了，對下任總統而言，缺電危機是很大挑戰。「夏天說空調開太低，冬天說火鍋吃太多」，各式各樣的理由都出來，還說是在維修線路，不是因為電廠蓋太少。

郭正亮直言，雞蛋問題也是，陳吉仲去年忙萊豬，「顧豬沒顧雞」，但雞蛋的問題，人民感受最直接，大家都有感。停電是局部的；雞蛋是全面性的，民怨會非常大，陳吉仲要優先解決，「過年買不到蛋像什麼話？」而且很多人不敢出去用餐，想在家裡自己煮，在這樣的情況下，蛋更重要，應趕快調度蛋進來。