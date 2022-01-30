就在小年夜這天，T1聯盟30日進行上半季最後一天賽事，4連勝的台中葳格獵鷹來到台南客場遭遇台南台鋼獵鷹，太陽趁著賈西亞最後7分56秒提前被驅逐出場，最後以98比95逆轉擊退地主獵鷹，勇奪5連勝，目前7勝5敗仍居第4，獵鷹則吞難堪5連敗。

打完首節僅領先3分的獵鷹，第2節一開始就靠賈西亞、林冠均、蔣喬安各投進1顆三分球帶領，打出誇張15比2攻勢，轉眼取得16分大幅領先，幸好桑尼及時挺身而出，幫助太陽努力追近，打完上半場，獵鷹仍以47比41領先太陽。

儘管太陽第3節一度超前，不過獵鷹仍靠賈西亞三分外線重新領先，他更在第3節結束同時投進超大號三分球，獵鷹74比68領先，賈西亞第3節包辦14分；可是打到最後7分56秒，賈西亞刻意揮肘打到陳文宏臉部，當場被吹一個U。

賈西亞次節曾被吹技術犯規，等同換來驅逐出場結果，太陽當然掌握這個優勢，打到最後3分48秒，反以90比88超前，不過獵鷹也連拿4分重新領先，桑尼中距離跳投又把比數打平，接著萊特最後26.6秒切入灌籃取分，太陽領先兩分。

暫停過後，獵鷹把進攻交給喬登跳投，結果他出手沒進，只能連忙對桑尼犯規，桑尼最後11.4秒兩罰俱中，可是阿提諾最後6.3秒三分命中，落後差距僅剩1分，桑尼最後4.9秒再次站上罰球線兩罰俱中，沒有暫停的獵鷹只能大號三分出手沒進，無奈吞下5連敗。