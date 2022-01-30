許多人會在過年期間穿新衣來討喜氣，代表用全新的自己迎接新年，星座命理師艾菲爾在FB粉絲團公布12星座過年開運色，若能在春節期間穿著開運色的衣服、配件，將能提升運勢，好運一整年。

▍白羊座

白羊座如果希望新春好運，過年期間可多穿橘色、粉色、黃色等鮮艷有朝氣的顏色，可以順利轉運，迎接新年。

▍金牛座

過年期間適合金牛座的開運顏色非常多，但是就是少用黑色、白色、灰色這類不鮮豔的顏色，除此之外，開運重點就是要穿得暖一點，因為你很有可能在過年期間感冒。

▍雙子座

過年期間雙子座適合穿搭繽紛迷彩的顏色，尤其是螢光色的時尚配件，例如帽子、帽T、球鞋和指甲彩繪，今年過年的開運色系象徵著你在2022年可以大膽突破傳統。

▍巨蟹座

過年期間巨蟹座的開運顏色是桃紅色、粉橘色、粉紫色、正紅色、金黃色和玫瑰金色，把自己打扮成一個時尚豪門貴婦就對了。如果有什麼翡翠、珊瑚、珍珠類的飾品，也非常適合在過年期間佩戴，因為你越顯得貴氣，就越容易遇到貴人與好運。

▍獅子座

過年期間獅子座適合穿搭有金屬光澤的衣物，或是有亮片刺繡、珠光點綴的衣服或配件。因為你穿得越閃亮，你的2022年的運勢就會越暢旺。

▍處女座

過年期間處女座的開運顏色是明亮的藍色、鮮艷的藍色、天鵝絨般的皇家紫色或藍色，再點綴金色、銀色和珠光亮片，有點類似歐洲貴族風格，相信你是可以駕馭的。

▍天秤座

過年期間建議天秤座多穿紅色、金色、黃色、紫色等鮮艷的衣服和配飾，可以幫助你順利招來財神、喜神的青睞。另外，過年期間你的旅行運非常好，到戶外走春，可以接到四方的財氣和喜氣。

▍天蠍座

過年期間天蠍座適合穿紅色、金色、銀色、棕色、咖啡色的服飾配件，可以幫助你迎接新年的福氣和旺氣。過年期間很適合去參加廟會，或是去賞花燈，也可以幫助你趕走身上的穢氣和濁氣。

▍射手座

過年期間射手座的開運顏色是粉紅色、粉橘色，或是金色、黃色等明亮顯眼的顏色。過年期間心情愉悅，桃花運旺，若安排相親能遇到好對象，單身者在過年期間一定會有親戚要主動幫你介紹對象，建議你可以接受親戚的好意，對方會是一個人品不錯的人。

▍摩羯座

過年期間摩羯座非常適合明亮的顏色，例如黃色、粉色、橘色，穿著這些色系的衣物將非常開運，若想要招來好運，可以多出門走走，如果過年期間沒有出門走春，小心會錯過財神，影響運勢。

▍水瓶座

過年期間水瓶座的開運顏色是清新的春天色系，像是粉色系、花卉印花，或是動物系列、繽紛幾何圖形都很適合你。提醒你，過年期間無論是打牌、買彩券或是抽獎，見好就收，否則你的財運不穩，可能會損失金錢。

▍雙魚座

過年期間雙魚座的新春開運顏色是粉紅色、紅色、金色、綠色和紫色。過年期間你的娛樂運和交友運非常好，適合到親戚朋友家拜訪，會收到非常多的紅包和禮物。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團】