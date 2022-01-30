（19:00更新，補充第二盤賽況）眾所矚目的2022年澳洲網球公開賽男單決賽，台北時間30日下午4點半登場，尋求生涯第21座四大賽冠軍的西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）首盤就遇到發球局先被破的考驗，問鼎個人生涯首座澳網冠軍的俄羅斯好手麥維德夫（Daniil Medvedev），靠著兩度破發的優勢，首盤6比2先搶下，第二盤兩人進入搶七局，納達爾雖然曾取得領先，但麥維德夫在3比5落後之後連拿4分，7比6（5）取得聽牌。

兩位好手在來到本屆澳網決賽之前，今年球季開打到現在都是正值9連勝氣勢，麥維德夫在ATP盃單打拿到3勝，只可惜俄羅斯隊準決賽不敵加拿大，不然麥德維夫有機會增加勝利，而澳網之前納達爾在雪梨網球賽以一盤未失之姿奪冠，為進入澳網打出好氣勢。

麥維德夫去年澳網決賽不敵現任世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）而屈居亞軍，今年喬帥簽證被取消無緣參賽，給其他人更多機會，澳網冠軍除了象徵榮耀，也代表納達爾與麥維德夫將創下新紀錄，如果納達爾封王，將超越喬帥與費德勒（Roger Federer），以21座四大賽冠軍成為男子選手之最，假如去年美網球王麥維德夫奪冠，將是網球從1968年進入公開化年代以來，第1個在生涯首座四大賽冠軍後，連著下一場四大賽再奪冠的男子選手。