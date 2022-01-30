為了吸引顧客消費，不少商家會推出各式各樣的優惠方案，不過日前就有網友意外發現，同品項的飲料，大小瓶的售價竟然只差1元，讓他相當錯愕，貼文一出隨即釣出內行人解答背後用意，直言「9成人幾乎都會選大瓶的」。

原PO日前在臉書社團《全聯消費經驗老實說》PO文透露，逛到飲料區時，意外發現一瓶1250毫升的汽水要價31元，但旁邊同品項的2000毫升卻只要32元，大小瓶差了750毫升，卻只要多加1元，就能將大瓶汽水帶回家，看似十分划算，卻也讓他陷入選擇困難的情況；甚至開始好奇更小罐的760毫升汽水會賣多少錢。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應，「就是逼你買大」、「當然是買大瓶的啊！大瓶的喝比較久」、「有些人搞錯方向，不是越大瓶越便宜，而是越小瓶越貴」、「小瓶因為方便，當然比較貴，大瓶就是量大便宜啊」、「錨定效應，9成人幾乎都會選大瓶的」。

事實上，這種看似很划算的行銷手法稱為「錨定效應」，是由心理學家Amos Tversky和Daniel Kahneman在1974年所提出的，指人們在做決策時，會受接收到的第一個訊息影響，而且會基於第一個訊息，做出後續的判斷，不管訊息是對的或錯的。不只商家會運用此類手法拉抬買氣，夜市攤販也經常使用，例如一份20元、3份50元的概念。