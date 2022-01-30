金門防疫指揮中心指揮官楊鎮浯縣長立即啟動緊急應變機制。（金門縣府提供）

桃園居隔者偷跑到金門 縣府說明處理過程

1名桃園亞旭居家隔離的男員工脫離電子圍籬「偷跑」搭機到金門找朋友，金門縣衛生局接獲桃園市衛生局通報，火速協同警方發動全島大搜索，90分鐘內完成尋獲載送至部立金門醫院進行PCR採檢後送至防疫旅館安置，目前確認核酸採檢結果為陰性，暫時鬆了一口氣。

這場衛、警單位發動的全島大搜索，被部分鄉親喻為準「雷霆演習」的高效率尋人應變行動，在網路引起瘋傳，縣府痛批嚴重違反防疫規定者，鄉親也罵聲四起，要求依法嚴懲，並列為不歡迎人物。

金門縣防疫指揮中心在1月29日下午16時許，接獲桃園市通報1名亞旭居家隔離者脫離電子圍籬，並搭乘飛機抵達金門後，指揮官楊鎮浯縣長立即啟動緊急應變機制，在衛生局會同警方連絡到當事人後，由消防人員依最高防疫規格載送至部立金門醫院進行PCR採檢後，再轉送至防疫旅館安置，核酸採檢結果為陰性。

衛生局並依中央CDC規定完成個案列管與疫情調查、採檢及安置等相關防疫作為，已完成該個案之足跡查證與連繫相關場域加強清消工作。

據了解，該名男子曾在金門大學就讀，此次「偷跑」搭機到金門縣府附近找男性友人，但疑因對方知道他在亞旭上班，不敢跟他見面，或因其它因素，雙方並未碰面，因此到附近超商自己買東西吃。

警方在下午4時45分許電話與他取得聯繫，即要求他在現場等待，不得再作任何移動。目前已知他下機後，只與一名載他到縣府附近的駕駛有接觸，活動範圍和足跡也相對單純。

縣衛生局提醒，居家檢疫者、居家隔離者，應依中央規定進行各項配合事項及防疫措施，違反規定者將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例進行開罰。