黃曉明Angelababy宣布離婚！ 7年婚告終「未來還是家人」

大陸男星黃曉明和Angelababy（baby，楊穎）從結婚受到各界祝福，到這兩三年屢傳婚變，最終在28日證實結束近7年婚姻，兩人表示會共同扶養小孩，更溫馨喊話「未來仍是家人」；雖然兩人看似和平分手，但眼尖網友注意到，宣布離婚沒多久雙方社群平台上，除了離婚聲明外都看不到有關彼此內容，遭質疑「家人需要清空相關內容？」。

28日黃曉明和baby無預警在微博發文，表示「感恩過去所有，未來仍是家人」，而雙方工作室隨後也發布離婚聲明，強調兩人和平分手，寶貝兒子小海綿將由他們一同扶養成長；近年來兩人就屢屢有婚變傳聞，但都未被證實，直到28日證實離婚後，外界還封他們是明星夫妻分開典範，讚分手後還說是家人。

眼尖網友注意到，宣布離婚沒多久雙方社群平台上，除了離婚聲明外都看不到有關彼此內容，遭質疑「家人需要清空相關內容？」。(圖/ 摘自黃曉明微博、Angelababy微博)

不過，隔兩天眼尖網友注意到，黃曉明和baby的微博上除了離婚共同聲明，幾乎刪光和彼此有關的內容，無論是貼文還是照片，甚至搜尋兒子「小海綿」一樣沒有結果，這舉動無疑打臉「家人說」，令眾人也是霧裡看花。

網友對此紛紛不解地說，「也太快清空相關內容了吧」、「看上去沒有感恩過去，未來也不可能成為家人」、「家人有需要互清相關內容？」、「這哪裡和平分手了…」；但一些粉絲也跳出來緩頰，「人家的私事外人不用評論吧」、「感情事只有他們自己知道」。