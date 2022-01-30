台開金門風獅爺商店街春節活動精彩登場，有風獅爺福德祠發財金求金儀式、發財金市集和新春LIVE音樂會。（台開提供）

台開金門風獅爺商店街春節活動精彩登場，有風獅爺福德祠發財金求金儀式、發財金市集和新春LIVE音樂會，新年初一至初三上午11點至下午4點，歡迎大家一起來走春祈福。

風獅爺福德祠「求發財金」，參加資格須為年滿20歲的本國籍信眾。每日求金金額有限，當日發完止為。「發財金市集」廣邀金門各小吃美食、文創商品等零售業者現場擺攤，藉由求發財金時聚集的人潮，幫業者在新春開始就發財！

風獅爺福德祠在活動期間每日贈送100份免額50元的園遊券，憑券可在發財金市集消費時抵用，消費達一定數額即可參加抽獎，有機會獲得由風獅爺福德祠贊助的任天堂SWITCH乙台。

每日下午2點在風獅爺福德祠廣場舉辦的露天音樂會，以多元音樂表演藝術為主軸，邀請在地音樂團體璇福radio以及Dj Shoe，在初一及初二現場Live演出，初三為開放式舞台，鄉親提前與主辦方聯繫即可一展才藝。

風獅爺商店街擁有亞洲首座4D＋ATMOS全景聲巨幕影廳的金獅影城，以及旗下品牌風獅購物、璞之鍋、LAOX樂購仕免稅店，以及NIKE、adidas、NewBalance、PUMA等專櫃，並針對較具規模的餐飲宴會和KTV等項目，對外徵求有意願之廠商，進一步完善餐飲、娛樂設施。