去女友家拜年包多少紅包合理？1名網友日前打算2年內與女友結婚，他今年提出想到女友家拜年，女友則說母親要他包「66000」紅包，女友還說自己只要6000就好，他認為數字太誇張，再三向女友確認，對方則回「對阿，差不多都這樣」；其他網友則要他「快逃！」直說還沒結婚就這樣，以後不堪設想。

該網友在Dcard上發文表示，他與女友是高中同學，2人住在隔壁市，去年他到女友家吃飯時有向對方父母提到想在2年內結婚，日前過年他提出想到女友家拜年，因此詢問女友要帶什麼伴手禮比較好，女友先是說帶草莓和水果禮盒，接著就問他「你初一會包紅包給我媽嗎？」

1名網友日前打算2年內與女友結婚，他今年提出想到女友家拜年，女友則說母親要他包「66000」紅包，女友還說自己只要6000就好，他認為數字太誇張。（翻攝自Dcard）

該網友說，女友在訊息中對他說「我媽說⋯希望你包66000啦，比較吉利」，還說只要包給她6000就好；原PO看到訊息後嚇壞，問女友確定是這數字嗎？女友則回「對阿，差不多都是這樣的吧」他事後發文問女友父母是在測試他嗎？直說6萬6太誇張，「那以後結婚聘金會不會多個0啊？」

其他網友留言「最誇張的不是她爸媽要求你包，我覺得你女友還能理所當然的跟你提出要求，還說給她六千『就好』」、「嚇死人，還沒結婚就這樣了，是我的話，我會快逃」、「我還計劃去女友家搜刮紅包說」、「誇張，你女友好像還覺得很正常？要是我就直接跑了...沒結婚都好意思開口了，結婚後還得了」。