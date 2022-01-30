明天就是除夕夜了，習俗這一天要包紅包給長輩、小孩，特別是一定要包給父母，感謝養育之恩，不過究竟紅包應該怎麼包？有網友發文詢問，想了解過年包給父母大概多少是行情？貼文引起討論，許多人道出2關鍵，紅包包多少要看每個月有沒有給孝親費、是不是住家裡，金額會相差很大。

一名網友在PTT上發文表示，他今年26歲，年薪大約50萬到55萬左右，包括三節、股票等，不過今年因為疫情景氣不佳，年終大概只有兩個月而已，原PO表示往年出社會大概包6千元給爸媽，今年想說股票有小賺一點點，想包1萬元給他們，原PO詢問包這樣的金額是否OK？也好奇「大家給父母紅包金額會是多少呢？大概多少是行情？」

貼文引起熱烈討論，許多人點出每個月是否有給孝親費、有沒有住家裡是關鍵，「包多少取決於你有沒有住家裡、平常每個月孝親費多少」、「平常有給孝親再包一萬不錯了」、「平常沒給孝親包6萬」、「兩千，每個月有給孝親費」。

其他網友則是覺得要評估自己的經濟狀況，心意到就好了，「量力而為，心意有到就好」、「有包就是一種心意不用想太多」、「這個沒行情價吧，通常看自己能力」、「每個人每個家庭狀況不一樣，就自己衡量能負擔的程度」、「每個人狀況不同，量力而為，不需要問別人」。