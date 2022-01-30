Netflix夯台劇《華燈初上》劇情懸疑，第2季上檔後再掀全台追劇熱潮，「兇手是誰」也成為粉絲熱烈討論的話題。本(1)月27日是《華燈》製作人兼女主角林心如的46歲生日，閨密舒淇除了透過臉書獻上祝福，以劇迷身份隔空喊的一句話竟「語驚四座」，讓網友紛紛笑虧：「這算劇透兇手嗎？」

林心如本(1)月27日度過46歲生日，好友舒淇特別發文慶祝，PO出林心如的照片並寫上：「Rose麻麻生日快樂喔 ～ 祝妳第三季快點抓到兇手、洗清罪嫌，那個雖然那個潘警官很遜抓不到兇手，但我想也只能怪妳美色誘人讓他無心辦案，所以他應該也是能託付終身的人。」

此番話一出，立刻有網友驚呼「這算劇透（透露劇情）嗎？」、「妳是不是有些劇透了」、「蘿絲媽媽生日快樂，不要戲透啊」、「所以犯人不是Rose（排除法）？」、「我以為rose媽媽是兇手耶」。但也有網友認為，舒淇只是單純以劇迷的身分發言，大家無須過度腦補。

另外，劇中許多演員也紛紛祝賀林心如，飾演「蘇媽媽」的楊謹華在臉書附上愛心符號，祝福他「生日快樂」；飾演「花子」的劉品言則在IG限時動態貼出一張合照，寫下：「去年的今天，生日趴加殺青酒」，還說「我們都愛你」。

自該劇播出以來，「殺死蘇慶儀（楊謹華飾）的兇手究竟是誰？」成為最熱門的話題，飾演警察「阿達」的章廣辰也是嫌犯人選之一，被身邊人「問爆」，他每則訊息都會一一回覆，回到自己壓力也很大，笑說，「不能罐頭訊息啊，每個都要認真回，但也怕影響大家觀影樂趣，都會請大家有點耐性。」兇手是誰不能說，但有沒有新的人「領便當」？章廣辰賣關子，「不無可能！」他坦言自己看到兇手身分時也滿驚訝，不過回頭看，「一、二季有很多線索，很多小細節編劇都有在埋東西，讓大家知道出現這個結果是合理的，不會沒頭沒尾。」留給戲迷推理空間。

《華燈初上》第一季結尾揭露女屍身分，但第二季仍未公布兇手，也讓外界十分期待第三季的到來。至於什麼時候會上架？林心如透露：時間是在2月份。