以色列總統赫佐格今天抵達阿拉伯聯合大公國訪問。總統辦公室表示，此行希望在各國試圖重啟伊朗核協議以及區域緊張局勢升高之際，強化與波灣國家的關係。

赫佐格（Isaac Herzog）表示：「我應阿布達比邦王儲穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed）的邀請，將與阿拉伯聯合大公國領導階層會面。」

赫佐格還說：「我很感謝他的勇氣和膽識，促成與以色列的和平協議，並向區域傳達關鍵訊息：和平是區域人民的唯一選擇。」

路透社報導，以色列的總統職位象徵意義大於實質意義。以國實質領袖總理班奈特（Naftali Bennett）已於去年12月出訪阿聯。

2020年在美國斡旋下，阿聯、巴林、蘇丹和摩洛哥，與以色列達成「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords），讓彼此外交關係正常化。阿聯、巴林和以色列也都對伊朗及其區域盟友有共同的擔憂。

以色列領導人先前宣布，以國於18日向阿聯提供安全和情報支援，以對抗更多無人機攻擊。本月17日，親伊朗的葉門叛軍利用無人機空襲阿聯，導致3輛油罐車爆炸，造成3死6傷，阿聯首都阿布達比機場附近也發生火災。