今晚是小年夜，蔡英文總統發表農曆春節談話，細數去年在防疫和經濟上的成績，她說，接下來，我們要一起繼續打拚，創造更豐碩的成果，也會持續深化跟各國交流，大步走向世界，呼籲面對疫情的挑戰，要沉著因應，戒慎而不恐慌，也請大家盡快接種疫苗，春節假期，持續注意疫情資訊，做好防疫措施。

總統府今天公布蔡英文農曆春節談話影片，蔡英文表示，今天是小年夜，她要向所有的國人、同胞，以及全球各地過農曆新年的好朋友拜個早年。

她說，春節假期已經開始了，首先，她要感謝所有堅守崗位的軍、警、消防、海巡，以及醫護同仁，還有中油、台水、台電等民生事業夥伴，以及正在值班的超商店員、快遞司機、外送員，和持續提供服務的朋友，「感謝大家讓國人能夠安心、順利的過年」。

蔡英文細數去年的施政成果指出，過去的一年，台灣有許多挑戰，我們都團結克服，疫情三級警戒期間，我們相互提醒，非必要別出門，防堵了疫情；我們保護彼此，配合接種疫苗，在短時間大幅提升了疫苗的覆蓋率；面對百年大旱，我們節約用水、開發水源，也把握機會清淤疏濬，化危機為轉機。

她說，在公投的時候，我們共同決定國家發展的方向；在我們團結努力下，台灣在經濟上也有亮眼的表現，現在我們的出口，已經連續18個月正成長，去年的經濟成長率突破了6％，是11年來的新高。

蔡英文強調，接下來，我們要一起繼續打拚，創造更豐碩的成果。她要特別感謝過去一年所有民主夥伴對台灣的支持，「我們會持續深化跟各國的交流，大步走向世界」。

她說，在這裡，她要告訴大家，面對疫情的挑戰，我們要沉著因應，戒慎而不恐慌，她也要謝謝所有為防疫工作打拚的朋友，也請大家盡快接種疫苗，為防疫貢獻一己之力。

在春節假期，蔡英文也提醒大家要持續注意疫情資訊，做好防疫措施，保護自己，也保護他人，「新的一年，我們繼續加油」。隨後用國語、台語、客語和馬祖閩東語分別說出新年的祝福「祝福大家，虎虎生風，新年平安，新年恭喜、新年快樂」。