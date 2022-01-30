日本新生代寫真女星澄田綾乃，才22歲就獲得「最強Body」美名，她最特別的是平時穿搭都走保守路線，但一上工大秀豐滿上圍，F罩杯超巨身材被跪求「別藏了」；日前回饋粉絲，還大膽在戶外脫下褲子，露出渾圓蜜桃臀，性感又不低俗的模樣，讓網友都淪陷。

22歲女星澄田綾乃留著一頭學生妹的短髮，清新脫俗的氣質，像是鄰家妹妹般萌又可愛，在她IG中也能看到私下穿搭，都是較為保守的風格；先前在萬聖節驚喜曬出火辣變裝照，胸前挖空設計炸出白皙北半球，才被發現她根本是最強隱乳女星，擁有傲人的F罩杯。

之後有日媒介紹澄田綾乃，她早在去（2021）年4月就曾拍過一組清涼寫真，穿著細肩帶比基尼，目光很難從她胸前超兇F罩杯移開，最令人震驚的是，細肩帶彷彿隨時快要斷掉，隔著螢幕就能感受到胸前的「重量」。

澄田綾乃身高155公分、體重40公斤，卻有不科學的F罩杯，超大反差的外貌也讓她獲得新一代「最強Body」的稱號；過去也多次登上《批踢踢實業坊》表特板，被狂讚「實力不容小覷欸」、「臉好看，身材也好」、「私下很少露，但還是正」。