農曆年節將近，許多家庭正為了備辦年菜而傷透腦筋，然而還有一些弱勢及位居偏鄉的家庭煩惱的卻是沒有經濟能力準備一個溫馨的團圓飯。雙溪高中歷屆的家長會成員長年以來深知偏鄉孩子的需求，近十年來別由林志銜會長及大碩企業許慶業董事長籌組善心供餐團，提供弱勢孩童及其家庭，能夠在除夕夜享用一頓豐盛的年夜飯。

農曆年前即由葉俊士校長及現任家長會長林惠玉女士親自送20桌次數量的年菜及紅包到學生家中，希望學能讓有需求的學生家庭度過一個溫馨豐盛的新年。隨行的還有輔導主任及輔導老師就近關懷學生居家的情形更不忘提醒學生善用在家的時間多充實自己。

雙溪高中校長葉俊士表示，這兩年來因為疫情影響，各行各業皆遭受衝擊，導致雙溪學子的家中經濟面臨困境。非常感謝新北市政府幸福保衛站的政策讓孩子們獲得溫飽的滿足；更感謝長久以來，由林志銜會長發起發送年菜的善行，即便他們的孩子都從雙溪高中畢業了，但是讓孩子們過個好年的初心仍舊持續不墜。葉校長在發送年菜的過程中也提別提醒學生不忘感恩。

雙溪高中家長會林惠玉會長指出，他今年第一次參與發送年菜，除了感受到歷屆家長會的用心外也感佩學校優質的辦學態度。例如輔導主任和專輔老師隨行，在發送年菜的過程順道進行家訪，確認孩子寒假期間在家平安。當她看到孩子們因為豐盛的年菜，嶄露開心期待的表情時，真的是令自己感動！即使發送路途遙遠辛苦，她也甘之如飴。

小佳(化名)同學，兄弟姊妹眾多，日前家中又突遭變故導致經濟陷入困難。小佳說：「平常家中就很難吃到桌菜，即使到了過年也就簡單幾樣菜而已，很感謝學校師長們費心準備，讓我可以跟大家一樣過個幸福的年」。