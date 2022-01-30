縣市長選舉將在今年年登場，而其中桃園市長選戰更是各界關注的焦點之一。《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，國民黨籍的議長邱奕勝是桃園市長選戰的關鍵，若國民黨派出立委魯明哲，民進黨派出立委鄭運鵬，兩人對決的情況下，魯明哲可能會在邱奕勝的奧援下勝出。

國民黨桃園市議長邱奕勝不參選2022市長之戰意象漸趨明確，外界看好現任立委魯明哲或萬美玲，但2人不管是誰參戰，恐怕都得揹負「落跑」之名。另傳出前立委陳學聖、孫大千、吳志揚有意參選，陳說農曆年後會宣布參選，孫表示「義不容辭」，吳則說並無此事。

吳子嘉29日在自己經營的網路直播節目《董事長開講》中表示，在桃園，市長和市民關係是很親近的，而鄭運鵬則像是天上的月亮，若是由魯明哲對上鄭運鵬，魯明哲會贏，因為魯明哲後面有邱奕勝，桃園選舉的關鍵人物是邱奕勝，議長是關鍵。

吳子嘉透露，邱奕勝擔任議長的每一年，對於所有和他比較友好的議員，都會免費幫他們做民調。吳子嘉認為，邱奕勝可能仍然沒有放棄參選市長，而如果是魯明哲出馬競選桃園市長，碰到鄭運鵬的話贏面很大，因為邱奕勝的力量會出來，包括連民進黨議員都可能會去幫邱奕勝拉票，而目前邱奕勝說沒有要參選，可能是有其他的考慮。